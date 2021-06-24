Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kılıçarslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda husumetli oldukları iddia edilen M.S. ve İ.A. tartışmaya başladı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda M.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı, İ.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' diyen kadın gözaltına alındı
"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Selçuk Tekay
Spor Cristiano Metin Oktay Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 20:27:46. #1.16#

title