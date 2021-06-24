Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kılıçarslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda husumetli oldukları iddia edilen M.S. ve İ.A. tartışmaya başladı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda M.S. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
M.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı, İ.A. polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin