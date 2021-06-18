Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hunat Mahallesi Zenneci Sokak'ta arkadaş oldukları belirtilen D.S. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S, M.D'yi bacağından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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