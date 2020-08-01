Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
01.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:03
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA