Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA