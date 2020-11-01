Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

01.11.2020 00:37 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:40
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Kayseri'de çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde U.B. ile kız arkadaşı S.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K'yi elinden bıçakla yaralayan U.B. çıkan arbedede kendisi de kolundan yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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