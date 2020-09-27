Bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de alacak verecek nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde C.A. (43) evine gelen M.T. (35) ile Ü.Ç. (30) arasında alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, C.A. bıçakla M.T. ve Ü.Ç'yi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Boynundan yaralanan Ü.Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili C.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan