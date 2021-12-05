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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir şahıs 2 bacağından bıçaklandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir şahıs 2 bacağından bıçaklandı.

İlçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Mimar Sinan Parkı içerisinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yabancı uyruklu A.N. ile bir grup arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine grupta bulunan bir kişi yanında bulunan bıçakla A.N.'yi iki bacağından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışan grup üyeleri de olay yerinden kaçtı.

2 bacağından yaralanan A.N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

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