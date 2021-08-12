Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Nil Caddesi üzerinde bir marketin önünde meydana gelen olayda, D.G. ve M.K. arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle M.K. yanında bulunan bıçakla D.G.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan D.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de olay yerinden kaçan şüpheli M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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