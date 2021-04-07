Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.

Kayseri'de iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir otelde kalan V.Ö. ile İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda V.Ö, İ.Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli V.Ö. ise polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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