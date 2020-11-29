Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

29.11.2020 01:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:50
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi Özcan Sokak'ta, T.T. ile D.Ö. arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.Ö. yanında taşıdığı bıçakla T.T'yi omzundan yaraladı.

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Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan T.T. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri D.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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