Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
29.11.2020 01:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:50
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "yan bakma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi Özcan Sokak'ta, T.T. ile D.Ö. arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.Ö. yanında taşıdığı bıçakla T.T'yi omzundan yaraladı.
Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan T.T. tedavi altına alındı.
Polis ekipleri D.Ö'yü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan