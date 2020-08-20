Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Osman Kavuncu Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yabancı uyruklu F.A. ile bir grup arasında henüz belirlemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A. göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA