Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı KAYSERİ'de, kasap Emin Erciyes eski ortağı Vedat Kaplan tarafından borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralandı.

KAYSERİ'de, kasap Emin Erciyes eski ortağı Vedat Kaplan tarafından borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralandı.

Olay, Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Dikendere Sokak'ta meydana geldi. Kasap Emin Erciyes ile eski ortağı Vedat Kaplan arasında, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Vedat Kaplan, yanında getirdiği bıçakla Emin Erciyes'i bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emin Erciyes, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erciyes'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Vedat Kaplan ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA