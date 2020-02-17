Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

17.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:32
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

'nin ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli mahallesinde bulunan Balıkçılar ve Sakatatçılar Çarşısı'nda meydana gelen olayda, M.K. (16) ile İ.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., bıçak ile İ.T.'ye saldırdı. Bacağına isabet eden bıçak darbesi ile yaralanan İ.T., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden uzaklaşan M.K.'de, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü. İ.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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