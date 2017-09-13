Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Kayseri'de bıçaklı kavga sonucu 1 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde O.A. (20) ve Mehmet Turab Albayrak (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Taraflar arasında kavgaya dönüşen olayda Albayrak, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı O.A, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.