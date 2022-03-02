KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI - Haberler

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KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Enes Akyüz ağır yaralandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Enes Akyüz ağır yaralandı. Akyüz'ü bıçaklayan şüpheli olaydan sonra kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Akyüz ile kimliği belirsiz kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Enes Akyüz, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akyüz'ü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA 1 AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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