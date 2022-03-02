Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Haberler

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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Enes A. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Enes A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükelçi, Kayseri, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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