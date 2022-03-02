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Kayseri'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi'nde E.A, bir kişi tarafından bilinmeyen nedenle bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Ağır yaralanan E.A. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Kayseri'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Kayseri'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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