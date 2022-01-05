Kayseri'de bıçakla öldürülen kick boks sporcusunun cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Kayseri'de bıçakla öldürülen kick boks sporcusunun cenazesi toprağa verildi

Kayseri'de bıçakla öldürülen kick boks sporcusunun cenazesi toprağa verildi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürülen 18 yaşındaki sporcu, son yolculuğuna uğurlandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürülen 18 yaşındaki sporcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda antrenmana gitmek için arkadaşını beklediği sırada, bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan kavgada Y.E.A. tarafından bıçakla öldürülen Muhammed Mustafa Kulacu için Felahiye ilçesi İsabey Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından genç sporcu, mahalle mezarlığına defnedildi.

Altın Spor Kulübü'nün lisanslı kick boks sporcusu Kulacu, dün, Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda arkadaşını beklerken tartıştığı kişi tarafından bıçaklanmış, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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