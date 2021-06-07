Kayseri'de Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin 1,5 megavatlık bölümü 30 Haziran'da devreye girecek
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Kayseri'de Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin 1,5 megavatlık bölümü 30 Haziran'da devreye girecek

Kayseri'de Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin 1,5 megavatlık bölümü 30 Haziran'da devreye girecek
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesince yürütülen Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi kapsamında kurulacak 4,5 megavatlık biyogaz tesisinin 1,5 megavatlık bölümü, 30 Haziran'da devreye girecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince yürütülen Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi kapsamında kurulacak 4,5 megavatlık biyogaz tesisinin 1,5 megavatlık bölümü, 30 Haziran'da devreye girecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, hem 15 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması hem 20 milyon metreküp doğal gaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlaması beklenen tesisin inşaatında incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, hayvan atıklarını değerlendirecek projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Proje sayesinde hem elektrik üretileceğini hem de çevre kirliliğinin önleneceğini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"4,5 megavatlık projenin 1,5 megavatlık kısmı 30 Haziran itibarıyla hayata geçmiş oluyor. Buradan hem elektriğimizi üreteceğiz hem çevre kirliliğimizi gidereceğiz. Buradan elde edilecek gübre boyutu var, sonraki süreçte güneş enerjisi boyutu var, daha sonraki süreçte sera boyutu var. Çalışmalar hızla devam ediyor. Sadece Beydeğirmeni'ndeki atıklarla ilgili değil, diğer bölgelerdeki atıkları da buraya nakletmek üzere çevre kirliliğini önleyeceğiz."

KTB Başkanı Bağlamış da Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Proje kapsamında, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nden 385 girişimci parsel satın aldı. Hem bölgedeki hem de bölge dışındaki ahırların atıkları biyogaz tesisinde ham madde olarak kullanılabilecek. Kurulması planlanan 4,5 megavatlık biyogaz tesisinin ardından, 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi ile 80 dönüm sera da hayata geçirilecek.

Kayseri'de Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin 1,5 megavatlık bölümü 30 Haziran'da devreye girecek
Kayseri'de Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin 1,5 megavatlık bölümü 30 Haziran'da devreye girecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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Kayseri'de Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin 1,5 megavatlık bölümü 30 Haziran'da devreye girecek - Haberler
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