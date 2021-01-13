Kayseri'de Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde metan gazıyla elektrik enerjisi üretilecek
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Kayseri'de Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde metan gazıyla elektrik enerjisi üretilecek

13.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:22
Kayseri'de Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde metan gazıyla elektrik enerjisi üretilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayvancılık alanındaki en önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde, hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayvancılık alanındaki en önemli projesi olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde, hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ tarafından Beydeğirmeni Mahallesi Besi ve Hayvancılık Bölgesi'nde, yönetmelik ve şartname hükümlerine göre hayvansal atıklardan metan gazı ve bundan da elektrik enerjisi üretilmesi hususunda 4,5 megavat biyogaz tesisi yapım işi ihalesine çıkılacak.

Bu kapsamda ihale, tüm yatırımların yapılması, 30 Haziran Çarşamba gününe kadar gerekli tesislerin kurulması, geçici kabulünün yapılması, 29 yıllığına işletilmesi ve idarenin devredilmesi işleri, pazarlık usulü artırma sureti ile gerçekleştirilecek.

İhale, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda 26 Ocak'ta saat 13.30'da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'ndak 26 Ocak Salı günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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