Kayseri'de Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde biyogazdan elektrik üretilecek
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Kayseri'de Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde biyogazdan elektrik üretilecek

11.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:36
Kayseri'de Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde biyogazdan elektrik üretilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde kurulacak 4,5 megavatlık biyogaz tesisinde hayvansal atıklar dönüştürülerek elektrik üretileceğini, bu yatırımla 15 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde kurulacak 4,5 megavatlık biyogaz tesisinde hayvansal atıklar dönüştürülerek elektrik üretileceğini, bu yatırımla 15 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nin şehrin geleceğine yönelik çok önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Projede bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken diğer yandan biyogaz ve tarım gibi konularda çalışmalar yürüttüklerini bildiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ne ilk fazda 4,5 megavat biyogaz tesisi ve 4 megavat hibrit güneş santrali ile sonrasında projeye entegre olarak 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi, 80 dönüm biyogaz ve sera tesisi kurulacak. Kayseri'mize gelen bu yatırımla ilk etapta kurulacak olan 4,5 megavatlık biyogaz tesisimizle hayvansal atıkları dönüştürerek biyogazdan elektrik üreteceğiz. Bu yapılan yatırımla 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 20 milyon metreküp doğal gaz rezervine eş değer üretimle ülkemizin cari açığına katkı sağlanacak. Projenin ikinci fazı gerçekleştiğinde ise kurulacak olan 45 bin ton kapasiteli organomineral gübre fabrikasıyla beraber Kayseri'nin gübre ihtiyacı karşılanacak, 80 dönüm serayla bölgede 400'e yakın kadın çiftçiye istihdam sağlanacak."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Renesco Holding, söz konusu yatırımları yarın imza altına alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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