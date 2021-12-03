Kayseri'de Besime Özderici Engelsin Yaşam Merkezi'nin tanıtımı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi iş birliğiyle yaptırılan Besime Özderici Engelsin Yaşam Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erenköy Mahallesi'ndeki merkezin tanıtım programında yaptığı konuşmada, Kayseri'nin geçmişten bugüne hayırseverlikte öncü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerini gezdiğini ve Kayseri'nin hayırseverliğini anlattığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Gittiğim şehirlerde oranın zenginlerini, ileri gelenlerini, hayırseverlerini tahrik ediyorum. Bakın bizde böyle bir gelenek var, biz Kayseri olarak bu konuda şampiyonuz. Lütfen bizi geçin, Allah rızası için siz daha fazlasını yapın. Kefenin cebi mi var kardeşim, paranın fazlasını nereye götüreceksiniz. 10 milyon dolarınız olmuş, 10 milyar dolarınız olmuş, daha fazlası olmuş, toplumla biraz paylaşın. Toprağımızla da ödeşmemiz lazım. Kayseri'de 20-25 yıldır yapılan hayır işlerinin toplamı 1 milyar doları buldu."

Özhaseki, Kayseri'de kalkınma projelerinin de kendileriyle başladığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızı 100 tane fabrikanın temelini atacağız diye çağırdığımızda 139 fabrikanın temeli bir günde atıldı. Şimdi Vali beyle konuştuk, yine gelinecek, Allah izin verirse burada 20-30 milyar dolarlık işler, temelleri atıldığı gibi açılışları da yapılacak. Siz iyi niyetle yola çıktıysanız, gayret ediyorsanız emin olun, Cenabı Allah sizin yardımcınızdır. Ama başta idareciler niyeti bozmuşsa oradan bir şey gelmez, iflah olmaz zaten o toplum. Biz iyi niyetle çalışıyoruz, uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Türkiye'nin en kapsamlı merkezlerinden olduğunu ve hayırseverlerin destekleriyle yapıldığını belirterek, Özderici ailesine teşekkür etti.

Büyükkılıç, buranın 0-18 yaş grubundaki engellilerin her türlü eğitimi alabileceği, eğitim kompleksi ve rehabilitasyon merkezi olduğunu ifade etti.

Merkezde 11 grup eğitim odası, 3 atölye, 3 yaşam evi, 8 bireysel eğitim odası, 3 eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane ve yönetim ofislerinin yer aldığını anlatan Büyükkılıç, ayrıca her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonların da bulunduğunu belirtti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da tesisin yapımına katkı veren Özderici ailesine teşekkür etti.

Özderici Vakfı adına konuşan Ahmet Özderici ise anne babasının hayrına tesisi tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Törende konuşmalar, işaret dili ile işitme engellilere aktarıldı.

Programın ardından merkezin müzik odasındaki gitarla Gesi Bağları türküsünü seslendiren sanatçı Metin Şentürk'e, protokol üyeleri de eşlik etti.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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