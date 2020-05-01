Kayseri'de besici ve çiftçiler, 1 Mayıs'ta çalıştı

KAYSERİ'de, 3 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, yasağın ilk günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalıştı.

KAYSERİ'de, 3 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, yasağın ilk günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan besici ve çiftçiler, Kayseri'de üretime devam etti. Sokağa çıkma yasağının ilk günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çiftçiler tarlada gübre ekimi yaparken, besiciler ise hayvanlarının bakımını gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hayvanların aşılarını ve küpeleme işlemlerini yaptı.

'ÜRETİM DEVAM EDİYOR'İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, yasağa rağmen çiftçilerin çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Çiftçimiz üretime devam ediyor. Bu sıkıntılı günlerde çiftçimiz ve köylümüz üretime devam etmektedir. Hiçbir endişe mahal olmasın. Bakanlık olarak biz çiftçilerimizin yanındayız. Bugün 1 Mayıs ve koronavirüs tedbirlerinden dolayı sokağa çıkma yasağı var. Çiftçimiz üretmeye devam ediyor. Üretimlerimiz de hiç durmaksızın devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA