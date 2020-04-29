Kayseri'de, berber ve kuaförlere gıda yardımı
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Kayseri'de, berber ve kuaförlere gıda yardımı

Kayseri'de, berber ve kuaförlere gıda yardımıKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerleri kapatılan berber ve kuaförlere, gıda yardımında bulunuldu.

Kayseri'de, berber ve kuaförlere gıda yardımı
29.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:21

Kayseri'de, berber ve kuaförlere gıda yardımı

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerleri kapatılan berber ve kuaförlere, gıda yardımında bulunuldu.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası, koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile işyerlerini kapatan berber ve kuaförler için, gıda kolisi hazırladı. 1600 gıda kolisinin dağıtımı, Oda Başkanı Rıfat Alparslan tarafından başlatıldı. Başkan Alparslan, kentte odalarına bağlı bin 600 iş yeri bulunduğunu söyleyerek, "İşletmeler, koronavirüs nedeniyle 38 gündür kapalı. Berberler günlük kazandıklarıyla geçimini sağlayan insanlar. Bizim için bu süreç çok zor geçti. Bizler kademeli olarak, randevu sistemi ile dükkanlarımızı açmak istiyoruz. Bu nedenle en kısa zamanda iş yerlerimizin uygun şartlar sağlanmak suretiyle açılmasını Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz" dedi. Koronavirüs nedeniyle berberlerin kesinlikle iş yerlerinde ve evlerde hizmet vermemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Alparslan, "Bizim işimiz, insana temas eden bir meslek. Bu nedenle meslektaşlarımız kesinlikle evlerde tıraşa gitmesin ve evlerinde yapmasınlar" diye konuştu.

Kayseri'de, berber ve kuaförlere gıda yardımı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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