Kayseri'de Berat Kandili tüm camilerde idrak edilecek
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Kayseri'de Berat Kandili tüm camilerde idrak edilecek

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de Berat Kandili tüm camilerde idrak edilecek

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Berat Kandili'nde kentteki bütün camilerde program düzenleneceğini duyurdu.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Berat Kandili'nde kentteki bütün camilerde program düzenleneceğini duyurdu.

İl Müftülüğünde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Güven, Müslümanların Berat Kandili'ni tebrik ederek, bu geceye adını veren beratın borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına geldiğini söyledi.

İnsanların bu kutlu günün gündüzünü ve gecesini ibadetle geçirmesinin önemine değinen Güven, "Özellikle Peygamber Efendimiz şaban ayının 14. gecesini 15'inci gecesine bağlayan gece ile ilgili 'Berat gecesi gelince gecesini namazla, gündüzünü oruç ile geçiriniz' buyurmuşlardır. Bizler berat gecesinde bütün günahlarımızdan af ve mağfiret dilemeliyiz, rızkımızın genişlemesi ve bereketlenmesi için dua etmeliyiz ve hastalıklarımızdan kurtulmak için Allah'tan şifa dilemeliyiz." dedi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve camiye gelen vatandaşların hijyen, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Özellikle bütün dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını belasından kurtulabilmek, şifa bulabilmek için dua etmeliyiz. Berat Kandili'nde bütün camilerde program olacak. Rahat bir şekilde camilerdeki programlara katılabiliriz. Vatandaşlarımızı camilerdeki programlara davet ediyorum. Namaz sonrasında programlarımız olmasa bile camilerde ibadet yapmak isteyen, Kur'an-ı Kerim okumak isteyen kardeşlerimiz için camiler açık tutulacak. Ancak bir pandemi sürecindeyiz, koronavirüsten korunmak için elimizden gelen gayretleri göstermeliyiz. Camilere gelirken özel seccadelerimizle gelelim. Maskelerimizi ağız ve burnumuzu kapacak şekilde takalım. Yanaşık sistem değil aralarda boşluk bırakarak saf tutalım. Hunat Camisi'nde merkezi olarak ayrı bir programımız olacak. Ben tekrar bütün vatandaşlarımız Berat Kandili'ni kutluyorum. Ramazan ayına da15 günümüz kaldı. Ramazan ayına ve oruca sağlık, sıhhat içeresinde girmemizi, bu ayın manevi ikliminden azami düzeyde faydalanmamızı yüce Allah'tan temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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