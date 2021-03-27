Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği programda Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı.
Namazın ardından dua edildi.
Kayseri Müftüsü Şahin Güven, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Berat Kandili'nin önemini anlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan