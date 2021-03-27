Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği programda Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı.

Namazın ardından dua edildi.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Berat Kandili'nin önemini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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