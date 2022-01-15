Kayseri'de belgeleri eksik sürücülere 30 bin lira ceza uygulandı - Haberler
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Kayseri'de belgeleri eksik sürücülere 30 bin lira ceza uygulandı

Kayseri'de belgeleri eksik sürücülere 30 bin lira ceza uygulandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de 150 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, belgeleri eksik 13 sürücüye toplam 30 bin 88 lira ceza kesildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 150 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, belgeleri eksik 13 sürücüye toplam 30 bin 88 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 ekip ve 150 personelin katılımıyla, kentin farklı noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacı bulunanların caydırılması, devlete güvenin artırılması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 501 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. 243 aracın kontrol edildiği uygulamada, belgeleri eksik 13 sürücüye 30 bin 88 lira ceza kesildi. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi.

Uygulamada umuma açık 3 iş yeri de denetlendi.

Kayseri'de belgeleri eksik sürücülere 30 bin lira ceza uygulandı

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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Kayseri'de 150 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, belgeleri eksik 13 sürücüye toplam 30 bin 88 lira ceza kesildi.

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