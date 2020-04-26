Kayseri'de belediyenin ürettiği ekmekler görevlilerce halka ulaştırılıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmekler, ekiplerce mahalle mahalle dolaştırılarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmekler, ekiplerce mahalle mahalle dolaştırılarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için planlamalarını önceden yapan belediye ekipleri, mahalle mahalle gezerek ekmek dağıtımı yapıyor.

Vatandaşlar, sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uyularak gerçekleştirilen ekmek dağıtımını memnuniyetle karşıladı.

Öte yandan, Ulaşım AŞ'ye bağlı otobüs işletmeleri de kısıtlama süresince başta sağlık ekipleri olmak üzere çalışmaya devam eden vatandaşlar için önceden duyurulan saatlerde otobüs ve tramvay seferleri düzenledi.

Kaynak: AA