Kayseri'de belediyelerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve 16 ilçede gece boyunca yağan kar sonrası kapanan 119 mahalle yolunu ulaşıma açarken, 1904 kilometrelik yol ağında karla mücadele etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve 16 ilçede gece boyunca yağan kar sonrası kapanan 119 mahalle yolunu ulaşıma açarken, 1904 kilometrelik yol ağında karla mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 noktada, 125 araç ve 273 personelle hazır bekleyen Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde yağan kara anında müdahalede bulundu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akkışla'da 5, Bünyan'da 20, Develi'de 7, Felahiye'de 2, İncesu'da 4, Kocasinan'da 18, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 21, Sarıoğlan'da 13, Sarız'da 8, Tomarza'da 13, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar'da kapanan 2 olmak mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, gece boyu 1904 kilometrelik yol ağında karla mücadele etti. 16 ilçede ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Çolakbayrakdar kar temizleme çalışmalarını denetledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gece boyunca devam eden kar temizleme çalışmalarını denetledi.

İşçilerle sohbet edip, baklava ikram eden Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde takip etti.

Kar yağışıyla birlikte özellikle merkez ve kırsal mahallelerin ana caddelerinin kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiren ekipler, cadde ve sokaklarda da modern araç filosu ve donanımlı ekipleriyle kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya