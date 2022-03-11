Kayseri'de belediye ekipleri, ayağı alçılı genci hastaneye götürdü

KIZILÖREN, AFYON (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde ameliyat edilecek genç, kar yağışı nedeniyle gidemediği hastaneye belediye ekiplerince ulaştırıldı.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılören Mahallesi'nde Ahmet Şirin (17), ameliyat için randevu aldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyince belediye yetkililerinden yardım istedi.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in talimatıyla greyderle kapanan mahalle yolunu açan ekipler, ayağı alçılı olan Şirin'i araca kadar sırtında taşıdı.

Ekipler, genci araçla hastaneye götürdü.???????