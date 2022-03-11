Kayseri'de belediye ekipleri, ayağı alçılı genci hastaneye götürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de belediye ekipleri, ayağı alçılı genci hastaneye götürdü

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de belediye ekipleri, ayağı alçılı genci hastaneye götürdü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ameliyat edilecek genç, kar yağışı nedeniyle gidemediği hastaneye belediye ekiplerince ulaştırıldı.

KIZILÖREN, AFYON (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde ameliyat edilecek genç, kar yağışı nedeniyle gidemediği hastaneye belediye ekiplerince ulaştırıldı.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılören Mahallesi'nde Ahmet Şirin (17), ameliyat için randevu aldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyince belediye yetkililerinden yardım istedi.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in talimatıyla greyderle kapanan mahalle yolunu açan ekipler, ayağı alçılı olan Şirin'i araca kadar sırtında taşıdı.

Ekipler, genci araçla hastaneye götürdü.???????

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Ahmet Şirin, Kızılören, Kayseri, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title