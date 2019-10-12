Kayseri'de belediye binasına yapılan silahlı saldırı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde dün av tüfeğiyle belediye binasına ateş açan şüpheli tutuklandı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde dün av tüfeğiyle belediye binasına ateş açan şüpheli tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
S.G, dün belediye binasına pompalı tüfekle ateş açmış, saçmaların isabet ettiği bazı camlar kırılmıştı.