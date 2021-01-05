Kayseri'de belediye başkanları yeni yılda yapılacak çalışmaları değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de belediye başkanları yeni yılda yapılacak çalışmaları değerlendirdi

05.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:31
Kayseri'de belediye başkanları yeni yılda yapılacak çalışmaları değerlendirdi

Kayseri'de belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıda, yeni yılda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Kayseri'de belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıda, yeni yılda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bekir Yıldız ile bir araya geldi.

İmar ve planlama konuları başta olmak üzere yeni yılda yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, yeni tıp koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler de ele alındı.

Büyükkılıç, kısıtlamaların ve tedbirlerin faydasının görüldüğünü, rehavete kapılmadan, ilk günkü titizlikle çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Belediyelerin koordinasyon içerisinde ve sürekli istişare yaparak şehre hizmetleri sürdürdüklerini aktaran Büyükkılıç, 2021 yılında da 16 ilçenin tamamını kucaklayan anlayışın süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Pınar Gültekin Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Prens Harry Çağla Şıkel Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Yılbaşı Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de belediye başkanları yeni yılda yapılacak çalışmaları değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:34:27. #1.15#
title