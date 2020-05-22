Kayseri'de beklenen yağmur başladı
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Kayseri'de beklenen yağmur başladı

Kayseri'de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Kayseri'de beklenen yağmur başladı
22.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:36

Kayseri'de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Kayseri'de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından öğle saatlerinden sonra başlayacağı bildirilen sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağışın etkili olması ile beraber yollarda su taşkınları oluştu.

Ayrıca kuvvetli rüzgar sebebi ile de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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