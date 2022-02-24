Bebek arabalı kadının cep telefonunu kapkaçla çalan zanlı yakalandı
AA, Murat Asil - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de bebek arabalı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bebek arabalı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Hacı Saki Mahallesi'nde bebek arabalı kadınının görüşme yaptığı cep telefonu, C.S. (27) tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine yaptığı çalışmada şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kameralarına, zanlının cep telefonunu çaldıktan sonraki kaçma anı yansıdı.