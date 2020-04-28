Kayseri'de bazı özel hastaneler acile gelen hastalardan ücret almayacak Kayseri'de bazı özel hastanelerin, pandemi süresince acil servislerine ambulansla taşınan hastalardan ücret almayacağı bildirildi.

Kayseri'de bazı özel hastanelerin, pandemi süresince acil servislerine ambulansla taşınan hastalardan ücret almayacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentteki özel hastane temsilcileriyle telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Benli, toplantıda, pandemi süresince özel hastanelerin acil servislerine, 112 Acil Sağlık ambulansları ile taşınan vatandaşlardan ücret alınmamasını teklif etti. Hastane temsilcilerinin çoğu teklifi kabul etti. Bir özel hastane ise kardiyoloji, kalp damar ve onkolojik cerrahisi branşlarında hastalardan fark almayacaklarını bildirdi.

Toplantıda, pandemi hastanesi de olan özel hastaneler, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA