Kayseri'de bazı güzergahlarda hız limiti 70 kilometre olarak belirlendi

19.09.2019 16:18

Kayseri'de 17 ana güzergahta hız limitinin 70 kilometre olarak belirlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ulaşımdaki önceliğinin şehir içi yollarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi.

Son günlerde yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararlarına yönelik bazı haber ve paylaşımlar yapıldığı ve konunun özü sağlıklı bilinemediğinden yanlış algılamalar ortaya çıktığı ifade edildi.

UKOME'nin aldığı kararların sadece Büyükşehir Belediyesinin inisiyatifinde olmayıp, başta Karayolları Trafik Yönetmeliğinin amir hükümleri dikkate alınarak, kişi ve kurumların talepleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarından teşekkül 19 üyenin aldığı ortak kararlar olduğu vurgulandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, kanun gereği UKOME Kurulunun başkanı olduğu ve kurulun gündemindeki maddelerle yakından ilgilendiği kaydedildi.

Yol konforu, yaya alt ve üst geçitleri gibi konularda araç sürücüleri ile birlikte yayaların da can güvenliğini esas alan uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yürüten Büyükkılıç'ın, şehir içi ulaşım hız limitlerine yönelik olayın tüm boyutlarının dikkate alınarak çalışma yapılmasını istediği, İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müzakereler sonucu Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki maddeler de dikkate alınarak şehir içi trafiğinde hız limitlerine ilişkin yeni bir karar alındığı aktarıldı.

UKOME'nin kararına göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ile şehir içerisindeki 17 ana güzergahta hız limiti 70 kilometre olarak belirlendi. Bu güzergahlar şöyle:

Kocasinan Bulvarı Karayolları Kavşağı ile Kocasinan Bulvarı Yıldızevler yaya ışıkları arası, Osman Kavuncu Bulvarı, D.S.İ. Işıklı Kavşaktan – Boğazköprü Kavşağı arası, Mimarsinan Köprülü Kavşak Nalçik ve Gaffar Okan Bulvarı boyunca, Sivas Yolu Gesi yol ayrımı, Kaykoop Kuzey Çevreyolu Köprüsü arası, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Kuzey Çeyreyolu – Demiryolu Hemzemin Geçit arası, Bekir Yıldız Bulvarı M.K.Paşa Bulvarından Şehir Hastanesi arası, Erkilet Bulvarı Yeni Adliye Kavşağı ile Bekir Yıldız Bulvarı Kavşağı, Erkilet Bulvarı Fatih Cami Erkilet Yem Fabrikası Kavşağı arası, Talas Caddesi M.K.P. Bulvarı ile Şehit Komandolar Cadde Kavşağı arası, Şehit Komandolar Caddesi, Talas Bulvarından Tepebağlar Caddesi arası, Abdulhamit Han Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı, Erciyes Caddesi, Kartal Kavşağından Hisarcık Meydan arası, Hacılar Yolu Seher Bulvarı Kavşağından Hasçelik Fabrika Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Organize Sanayi giriş arası, Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge Kavşağı Kuzey Çevreyolu arası bağlantısı (Zafer Caddesi), - Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Havaalanı Kartal Kavşağı arası.

Kaynak: AA