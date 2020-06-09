Kayseri'de bazı bölgeler, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bazı bölgeler, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bazı bölgeler, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan iki bölge, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planlaması ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kaynak: AA