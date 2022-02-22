Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Talas, Tomarza, Melikgazi, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde 7 baz istasyonundan çeşitli malzeme çalındığı ihbarı üzerine olayların faili O.D'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilhisar, Tomarza, Kayseri, Güncel, Haberler

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