Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
AA, Esma Küçükşahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Talas, Tomarza, Melikgazi, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde 7 baz istasyonundan çeşitli malzeme çalındığı ihbarı üzerine olayların faili O.D'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
AA / Esma Küçükşahin - Güncel