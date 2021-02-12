Kayseri'de baz istasyonlarından bakır tel çalan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de baz istasyonlarından bakır tel çalan 4 zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de baz istasyonlarından bakır tel çalan 4 zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin, Ebiç ve Dadağı mahallelerindeki baz istasyonlarından bakır tel çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından H.Y, V. K, S.Ö. ve H.Ö. olduğu belirlenen zanlılar, Mahzemin Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlıların 8 ayrı hırsızlık olayının da şüphelileri oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin