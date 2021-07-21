Kayseri'de bayramlaşma programı

Kayseri Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Kayseri Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına Kayseri Vali Vekili Nail Anlar, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Şehitliklerdeki ziyaretlere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Program, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Şehir Hastanesi ziyaretiyle devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün