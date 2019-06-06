Kayseri'de bayramlaşma programı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başta hemşehrileri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Bayramda da devam eden terörle mücadeleye değinen ve bu mücadelede kaybedilen şehitlere Allah'tan rahmet, millete baş sağlığı dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Allah şehitlerimizin şefaatine nail etsin. Zor bir coğrafyadayız. Ülkemizin ve insanımızın kıymetini bilmeliyiz. Mazlum ve mağdur insanların ülkemizden ve sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentilerinin olduğunu biliyoruz. İnşallah ülkemiz daha iyi konumlara gelecektir. Bunun tek yolu birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızdan geçer. O açıdan çok çalışacağız. El ele gönül gönüle dayanışma içinde gayret edeceğiz."

Konuşmasında insana yatırımın ve eğitimin önemini vurgulayan Büyükkılıç, dayanışma içinde şehri en güzel hizmetlerle buluşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA