12.08.2019 18:42

Kayseri'de bayramda trafik denetimi

KAYSERİ'de, Kurban Bayramının 2'nci gününde polis ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü.

Bayramın ikinci gününde polis ekipleri Kayseri-Ankara karayolu üzerinde trafik denetimi yaptı. Ekipler durdurdukları araçlarda sürücülerin ruhsatları ile ehliyetlerini kontrol etti. Ekipler ayrıca, bayram nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçlarda bulunan çocuklara ise, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Kırmızı düdük' kampanyası kapsamında kırmızı düdük verildi. Yol kontrollerini memnuniyetle karşılayan sürücüler, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA