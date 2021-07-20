Kayseri'de bayram namazı

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı.

Kayseri'de bayram namazı kılmak için vatandaşlar sabah erken saatlerde evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti. Genç, yaşlı, çocuk kentte bulunan camileri doldururken, cami içinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tuttu. Namazın ardından vatandaşlar hep birlikte dua ederek camilerden ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı