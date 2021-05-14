Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öğrenilen Yavuz B. ile M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş. yanındaki bıçak ile Yavuz B.'ye saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Yavuz B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisleri de müstakil evde ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)

Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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