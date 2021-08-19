Kayseri'de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
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Kayseri'de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kayseri'de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Yelkesen Sokak'ta yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde başından vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 27 yaşındaki N.A'ya ait olduğunu tespit etti.

N.A'nın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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