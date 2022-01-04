Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı - Haberler
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Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başıboş gezen yasaklı 2 köpek, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başıboş gezen yasaklı 2 köpek, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu üzerinde yasaklı ırk tabir edilen başıboş köpek gören vatandaşlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, başıboş şekilde gezen sahipsiz 2 köpeği yakaladı.

Köpekler, Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

Kayseri'de başıboş gezen yasaklı 2 köpek yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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