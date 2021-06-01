Kayseri'de başıboş 'camız' vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı
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Kayseri'de başıboş 'camız' vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de taşındığı kamyonetten kaçarak 15 kilometre boyunca kaçan camız, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kayseri'de taşındığı kamyonetten kaçarak 15 kilometre boyunca kaçan camız, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde bulunduğu kamyonetten kaçan camız, kaçmaya başladı. Sahiplerinin kovaladığı camız, kent merkezine indi. Yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan camız, bazı yerlerde trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kaçarak Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle'ye gelen camız, burada da kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşları yanına yaklaştırmadı. Polis ekipleri de, camızın bulunduğu caddeden geçen araçları durdurarak, şoförleri uyardı. Araç sürücüleri de araçlarına zarar gelmemesi için geri döndü. Mahallelerinde camız gören vatandaşlarda evlerinin balkonlarına çıkarak dikkatli gözlerle olup biteni izledi.

Ekiplerin camızı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

(Ali Göç/İHA)

Kayseri'de başıboş 'camız' vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı
Kayseri'de başıboş 'camız' vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı
Kayseri'de başıboş 'camız' vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı
Kayseri'de başıboş 'camız' vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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