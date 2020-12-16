Kayseri'de barınaktan köpek çalan 4 kişi yakalandı
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Kayseri'de barınaktan köpek çalan 4 kişi yakalandı

16.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:37
Kayseri'de barınaktan köpek çalan 4 kişi yakalandı

Kayseri'de belediyeye ait barınaktan köpek çalan ikisi kadın 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de belediyeye ait barınaktan köpek çalan ikisi kadın 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Molu Mahallesi'ndeki köpek barınmaevinden 3 pitbull cinsi köpeğin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Düzenlenen opersayonda, hırsızlık olayına karşına M.Y, B.K.Y, Ö.A. ve B.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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