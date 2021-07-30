Kayseri'de baraj gölüne giren 2'si çocuk 3 kişi kayboldu

Kayseri'de Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan 2'si kız çocuğu 3 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kayseri'de Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan 2'si kız çocuğu 3 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Aileleriyle Melikgazi ilçesindeki Sarımsaklı Barajı kıyısına pikniğe giden 2 kız çocuğu, girdikleri baraj gölünde gözden kayboldu. Çocukların yakını bir kadın da kurtarmak amacıyla girdiği gölde kaybolunca diğer aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri, kaybolan 3 kişiyi arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya