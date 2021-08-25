Kayseri'de baraj gölünde bulunan el bombası imha edildi
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Kayseri'de baraj gölünde bulunan el bombası imha edildi

Kayseri'de baraj gölünde bulunan el bombası imha edildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde suyu çekilen baraj gölünde bulunan el bombası, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde suyu çekilen baraj gölünde bulunan el bombası, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak için Akköy Barajı'na giden vatandaşlar, suların çekildiği kıyı kesiminde el bombası gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, yaklaşık 20 yıllık olduğu değerlendirilen el bombasını kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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