Kayseri'de balkonlarda 23 Nisan coşkusu
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Kayseri'de balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılmasını önlemesi karşısında Kayseri'de 355 dairelik bir sitede oturan vatandaşlar aynı anda balkona Türk Bayrağı asarak 23 Nisan coşkusu yaşadı.

23.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:32
Kayseri'de balkonlarda 23 Nisan coşkusu

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılmasını önlemesi karşısında Kayseri'de 355 dairelik bir sitede oturan vatandaşlar aynı anda balkona Türk Bayrağı asarak 23 Nisan coşkusu yaşadı.

Kayseri'de Arven İnşaat'ın ev sahibi yaptığı vatandaşlar, inşaat firmasının organizasyonu ile 23 Nisan'da tek yürek oldu.

Arven İnşaat Satış ve Pazarlama Koordinatörü Mustafa Korur, "Millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte bizi birbirimize bağlayan en önemli unsur milli ve manevi değerlerimiz.

Avrupa ülkelerinde evlerinde yalnız başına ölüme terk edilen insanları, kimsenin sahip çıkmadığı yaşlı insanları gördükçe yüreğimiz burkuluyor.

Ama bu sayede de milli ve manevi değerlerimizin kıymetini bir kere daha anlıyoruz.

Ülkemizde insanlarımızın yalnız olmadığını, istendiği zaman aynı anda tek yürek olunabileceğini göstermek adına, bu zorlu günlerde insanımızın hem milli hem manevi değerlerine biraz da olsa tercüman olalım istedik." dedi.

Korur, toplumun moral değerlerini yüksek tutmanın sosyal bir sorumluluk olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Koru projesinde ev sahibi yaptığımız 355 müşterimize Türk Bayrağı hediye ettik. Eş zamanlı olarak herkes bayrağını balkonuna astı, 355 dairede 23 Nisan coşkusu yaşandı. Bu gururu hep birlikte yaşadık." dedi.

Koru Sitesi'nde oturan vatandaşlar çocuklarıyla birlikte aynı anda balkona çıkarak Türk bayraklarını balkona asarken hava çekimi ile görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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